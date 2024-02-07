Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı

Kilis\'te çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce, kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 2 ila 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

07.02.2024 14:57
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Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce, kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

2 ila 5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken 9 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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