Kilis\'te çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Kilis'te çiftçilere makine ve ekipman dağıtıldı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen törende, üreticilere her alanda katkı sağlamanın önemli olduğunu söyledi.

Her zaman devlet olarak üreticinin yanında olacaklarını ifade eden Vali Şahin, "Bugün burada dağıtımını yapacağımız makineler birçok alanda üretime ve ülkenin milli katma değerine katkı sunacaktır." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük de program kapsamında çiftçilere 17 milyon lira tutarında makine ve ekipman desteği sağlandığını belirtti.

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, çiftçilere desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından üreticilere 40 süt sağım makinesi,130 üzüm sıkma makinesi, 190 sırt pompası, 10 bal süzme makinesi ve arı kovanları dağıtıldı.