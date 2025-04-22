Kilis'te Çocuklara Doğa ve Tarım Temalı Etkinlik

(KİLİS)- Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Belediye'ye ait serada düzenlenen etkinlikte çocukları ağırladı. Bilecen, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir arada olmak, onların doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamak bizler için büyük mutluluk. Çocuklarımızın doğayı tanıması, üretimi yerinde görmesi çok kıymetli" dedi.

Başkan Bilecen, Belediye'ye ait serada düzenlenen etkinlikte çocukları misafir etti. Etkinlikte çocuklar, serada çilek toplayarak hem doğayla buluştu hem de keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Bilecen, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bir arada olmak, onların doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamak bizler için büyük mutluluk. Çocuklarımızın doğayı tanıması, üretimi yerinde görmesi çok kıymetli. Onlarla her şey daha güzel" diye konuştu.

Yetkililer, çocuklara yönelik doğa ve tarım temalı etkinliklerinin ilerleyen günlerde devam edeceğini bildirdi.