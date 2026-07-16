Kilis'te 'Demokrasi Zaferi' Konferansı - Son Dakika
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Kilis'te 'Demokrasi Zaferi' Konferansı

Kilis\'te \'Demokrasi Zaferi\' Konferansı
16.07.2026 17:28
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Kilis'te düzenlenen konferansta Fatma Şahin, 15 Temmuz'un önemini ve Türk halkının duruşunu anlattı.

Kilis'te 7 Aralık Üniversitesince, " Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" konulu konferans düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, hiçbir zaman inancı doğrultusunda taviz vermediğini belirterek, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz'da Türk halkının çok sağlam bir duruş sergilediğini belirten Şahin, "Türk halkı her on yılda bir darbeye yeter artık diyebilmek, söz de karar da milletindir demek için çok sağlam durdu 15 Temmuz'da, çünkü bu filmi çok seyretti, çok bedel ödedi." dedi.

Şahin, 15 Temmuz'un Türk siyasi tarihindeki acıların bir duruşu olduğunu kaydederek, "15 Temmuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm duruşudur. " diye konuştu.

Kilis'in serhat bir şehir olduğunu vurgulayan Şahin, "Kilis kendi nüfusundan fazla mülteciye ev sahipliği yaptı. Biri Nobel'i alacaksa eğer bu alacak şehir Kilis'tir. Siz bizim serhat şehrimizsiniz. " dedi.

Programda, Kilis Valisi Ömer Kalaylı ile 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman birer konuşma yaparak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Etkinlik, Şahin'e hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te 'Demokrasi Zaferi' Konferansı - Son Dakika

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