KİLİS'te altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında doğal gaz borusunda patlama meydana geldi.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Altınüzüm Mahallesinde meydana geldi. Altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin temas etmesi sonucu doğal gaz borusunda patlama oldu. Borunun patlaması sonrası mahallede panik yaşandı. İhbarla bölgeye gelen ekipler müdahalede bulunarak onarımı yaparak gaz kaçağı kontrollerini gerçekleştirdi.
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Doğal Gaz Patladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?