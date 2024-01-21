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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Kilis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda, 84 kilogram toz kimyasal madde, 4 litre sıvı kimyasal madde, 465 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kilis\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
21.01.2024 - 19:03,
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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda 21 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 84 kilogram toz kimyasal madde, 4 litre sıvı kimyasal madde, 465 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

???????11 şüpheli hakkındaysa adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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