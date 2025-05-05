Kilis\'te Gölete Düşen Kadın Boğuldu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde gölete düşen kadın boğuldu.
Çınar köyünde tarlasına çalışmak için giden İsminur Doğan (51) göletin etrafında dolaştığı esnada dengesini kaybederek suya düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Doğan'ın cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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