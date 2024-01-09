 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilis'te 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 10 şişe içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 10 şişe içki ele geçirildi

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli Y.A.'nın gümrük kaçağı sigara ve alkollü içki ticareti yaptığı tespit edildi. Zeytinli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 10 şişe içki ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kilis\'te 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 10 şişe içki ele geçirildi
09.01.2024 - 16:39,
Abone Ol

Kilis'te 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 10 şişe içki ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli Y.A.'nın gümrük kaçağı sigara ve alkollü içki ticareti yaptığı belirlendi.

Ekiplerce merkeze bağlı Zeytinli Mahallesi'nde Y.A.'nın evine düzenlenen operasyonda 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 10 şişe içki ele geçirildi.

Şüpheli Y.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 10 şişe içki ele geçirildi - Son Dakika


18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?

Son Dakika
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 18:10:19. #1.11#
SON DAKİKA: Kilis'te 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 10 şişe içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement