Kilis\'te Hafif Ticari Araç Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

İsrail, Gazze'deki Al-Tuffah Mahallesi'ni vurdu

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Al-Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 198 gündür devam ediyor. Saldırıda ölenlerin ya da yaralananların sayısı henüz bilinmiyor. İsrail'in saldırılarında 34 bin 97 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 980 kişi de yaralandı.