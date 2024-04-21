Kilis'te, hafif ticari aracın kaldırımda duran yayalara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
H.İ.Ö. yönetimindeki 79 AAS 993 plakalı hafif ticari araç, Ekrem Çetin Mahallesi Prof. Haluk Timurtaş Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, Ş.R. ile 79 MA 5895 plakalı motosiklette bulunan C.H.E. ve F.H.E'ye çarptı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ş.R. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Ehliyetsiz sürücüsü ise gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Hafif Ticari Araç Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Al-Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırı anı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 198 gündür devam ediyor. Saldırıda ölenlerin ya da yaralananların sayısı henüz bilinmiyor. İsrail'in saldırılarında 34 bin 97 kişi hayatını kaybederken, 76 bin 980 kişi de yaralandı.
Çorum'da düzenlenen Büyükler Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi. 3 gün süren yarışlara 130 spor kulübünden 1250 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.
Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, ligin bitimine üç hafta kaldığını belirterek, 'Ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor' dedi. Çorum FK, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından takım kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev ise ayrı çalıştı. Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Artvin'de düzenlenen 29. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali sona erdi. Festivalde 103 boğa yer aldı ve 61 boğa güreşti. Ergin Ateşsaçan'a ait 'Çilo', Mustafa Yeşilyurt'a ait 'Zaza', Batuhan Çelik'e ait 'Kadirağa' ve Erşan Aydın'a ait 'Aslan' isimli boğalar birinci oldu. Güreşlerde toplamda 90 bin lira para ödülü dağıtıldı. Festivali binlerce kişi izledi ve boğa güreşleri kültürünün devam etmesi temenni edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?