Kilis'te Hafriyat Kamyonuyla Taksinin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kilis'te Hafriyat Kamyonuyla Taksinin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı

Kilis\'te Hafriyat Kamyonuyla Taksinin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı

Kilis-İslahiye kara yolunda meydana gelen kazada, hafriyat kamyonuyla ticari taksi çarpıştı. Kazada, ticari takside bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

03.06.2024 20:51
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Kilis'te hafriyat kamyonuyla taksinin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

M.A. yönetimindeki 79 ABM 330 plakalı hafriyat kamyonu ile Suriye uyruklu R.E.E. idaresindeki 79 ABP 304 plakalı ticari taksi, Kilis- İslahiye kara yolunun 25'inci kilometresinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, ticari takside bulunan Suriye uyruklu M.A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan ticari taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu R.H, Ö.A, T.E.H, M.J, M.C, M.C.C, U.M. ve İ.D. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.E.H. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü M.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Jandarma, trafik, Kilis, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Hafriyat Kamyonuyla Taksinin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Hafriyat Kamyonuyla Taksinin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Öldü, 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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