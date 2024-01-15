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Kilis'te hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan 2 hükümlü, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş cezaları bulunduğu için yakalandı. Yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Kilis\'te hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
15.01.2024 - 14:19,  Güncelleme: 14:20
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Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan 2 yıl 5 ay 21 gün hapis cezası bulunan A.O.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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