Kilis\'te hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 3 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan 2 yıl 5 ay 21 gün hapis cezası bulunan A.O.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.