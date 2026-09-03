Kilis\'te hijyensiz ve izinsiz peynir imalathanesi kapatıldı, ürünler imha edildi

Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı ve gerekli izinleri bulunmadığı belirlenen peynir imalathanesi kapatıldı, ürünler imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilal Habeş Mahallesi'ndeki peynir imalathanesinde zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

İmalathane, hijyen kurallarına uyulmadığı ve gerekli izinlerinin bulunmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, vatandaşların sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünlerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplanarak imha edildiğini aktaran Bilecen, işletmeye 396 bin lira idari para cezası uygulandığını ve sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldığını kaydetti.