Kilis'te İlköğretim Haftası için Cumhuriyet Meydanı'nda tören yapıldı
Kilis'te İlköğretim Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz Atatürk Anıtı'na çelenk sunarken, daire amirleri ve öğretmenler de yer aldı.
Kilis'te İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene daire amirleri ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: AA
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