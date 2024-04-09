Kilis\'te Kablo Hırsızlığı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Gemlik'te huzur ve güven operasyonları sonuç verdi: 39 kişi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan huzur ve güven operasyonları sonucunda hırsızlık ve benzeri suçlardan 39 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 14 tabanca ve 4500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 241 şahsı yakaladı. Ayrıca evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve hayvan hırsızlığı suçlarından aranan 12 şüpheli de yakalandı.