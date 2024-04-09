Kilis\'te Kablo Hırsızlığı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Kilis'te kablo çaldıkları gerekçesiyle 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Musabeyli ilçesine bağlı Uğurtepe Köyünde yaptıkları devriye sırasında bir şirkete ait, toprak altından geçen haberleşme kablolarını çalmaya çalışan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler haklarında hazırlanan evraklarla mahkemeye sevk edilecek.
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapılan huzur ve güven operasyonları sonucunda hırsızlık ve benzeri suçlardan 39 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 14 tabanca ve 4500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan 241 şahsı yakaladı. Ayrıca evden hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı ve hayvan hırsızlığı suçlarından aranan 12 şüpheli de yakalandı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Rektör Özölçer mesajında Ramazan Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, barış, huzur ve mutluluk dileklerini iletti. Ayrıca, Filistin'de devam eden soykırımın sona ermesi için dualar edildiğini belirtti.
Gaziantep'in Yavuzeli İlçesinde meydana gelen kazada, babasının kullandığı traktörün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Baba, traktörüyle evine dönerken oğlunu fark etmeyerek üzerinden geçti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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