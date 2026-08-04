Kilis'te Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı
Kilis'te jandarma, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Kilis'te kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülbaba köyü Sapkanlı Mezrası'nda kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgede yapılan kontrolde 4 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin yanında yapılan aramada çok sayıda kazı ekipmanı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?