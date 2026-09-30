Kilis\'te kamu görevlisi vaadiyle menfaat temin eden 5 şüpheliden 3\'ü tutuklandı

Kilis'te kamu görevlisi vaadiyle menfaat temin eden 5 şüpheliden 3'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te, kamu görevlileriyle bağlantıları olduğu söylemiyle iş gördürme vaadi üzerinden menfaat temin ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sonrası 2 şüpheli serbest kalırken, 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KİLİS'te, kamu görevlileriyle bağlantıları olduğunu söyleyerek iş gördürme vaadiyle menfaat temin ettikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, mağdurları kamu görevlileriyle ilişkileri olduğu yönünde söylemlerle kandırarak menfaat temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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