Kilis'te Kaybolan 14 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis'te Kaybolan 14 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Kilis\'te Kaybolan 14 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu

Kilis'in Musabeyli İlçesi'nde hayvancılıkla uğraşan İ.A.'ya ait olan 14 küçükbaş hayvan, arazide kayboldu. İ.A., durumu jandarmaya bildirdi ve jandarma ekipleri hemen arama çalışmalarına başladı. Yapılan arama sonucunda kayıp hayvanlar dağlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

12.02.2024 12:05  Güncelleme: 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te kaybolan 14 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Musabeyli İlçesine Kızılkent Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan İ.A. 14 küçükbaş hayvanın arazide kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan arama sonucu küçükbaş hayvanlar, dağlık arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Musabeyli, Jandarma, Kilis, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Kaybolan 14 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 14:02:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te Kaybolan 14 Küçükbaş Hayvan Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement