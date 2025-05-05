Kilis'te Kaybolan 25 Hayvan Bulundu

Kilis'te kaybolan 25 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Tahtalı köyünde hayvancılıkla uğraşan V.B, 25 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu fark ederek jandarmadan yardım istedi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için çalışma başlattı.
Yapılan arama sonucu hayvanlar, arazide bulunarak sahibine teslim edildi.
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