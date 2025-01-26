Kilis'te Miraç Kandili Coşkusu

Kilisliler Miraç Kandili'nde camilere akın etti
Kilis Hacı Cümbüş Camii'nde manevi atmosfer yaşandı
KİLİS - Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın eden vatandaşlar dualar ederek namaz kıldı.
Kilis'te Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar Hacı Cümbüş Camii'nde akın etti. Camide dualar ederek namaz kılan vatandaşlar, kandil gecesini ibadetle idrak etti.
Mübarek gecede, vatandaşlara, selamlaşmanın insanlar arasındaki sevgi ve saygıyı artırdığı, birlik ve beraberliği güçlendirdiği hatırlatıldı.
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