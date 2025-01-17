Kilis'te Modern Sulama Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis'te Modern Sulama Çağrısı

Kuraklıkla mücadele için bilinçli su kullanımı ve modern sulama yöntemlerine geçilmesi önerildi.

17.01.2025 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te kuraklığa karşı tarımda modern sulama önerisi

Kuraklık riski tarımsal üretimi etkiliyor

KİLİS - Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, tarımsal üretimiının kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan suyun bilinçli kullanılması ve modern sulama yöntemlerine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve yağış oranlarının az olması kuraklık riskini tetikledi. Kuraklık riskinden en çok tarım arazileri etkilenirken Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, kentteki çiftçilere suyun bilinçli kullanılması ve modern sulama yöntemlerine geçilmesi önerisinde bulundu.

"İstikrarlı tarımsal üretim için modern sulama sistemine geçmemiz gerek"

Dünya Ziraat Mühendisleri Günü kutlama programı sonrası konuşan ve tarımsal üretimin devamlılığı için su yönetiminin önemine dikkat çeken Güven Özdemir, çiftçilere yönelik önemli uyarılarda bulundu. Özdemir, "Klasik sulama yöntemlerinden artık vazgeçmeliyiz. Çünkü bu yöntemler hem su israfına neden oluyor hem de uzun vadede toprak yapısını bozuyor. Bunun yerine, yağmurlama ve özellikle damlama sulama sistemlerine geçiş yapmamız gerekiyor. Damlama sulama, suyun en verimli şekilde kullanıldığı yöntemdir. Kilis'teki tarımsal üretim için bu sisteme geçmemiz gerek" dedi.

"Hep birlikte çalışacağız"

Güven Özdemir, su kaynaklarının verimli kullanımı için çiftçilerle birlikte çalışacaklarını belirterek, yerel tarım politikalarının da bu süreçte destekleyici olması gerektiğini ifade etti. Özdemir, "Tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve kuraklıkla mücadelede başarılı olmak için tüm çiftçilerimizle iş birliği içinde olacağız. Hep birlikte hareket ederek Kilis tarımını daha sürdürülebilir bir hale getirebiliriz" diye konuştu.

(MYP-SVY-Y)

Kaynak: İHA

Ziraat Mühendisleri Odası, Hava Durumu, Güncel, Yaşam, Kilis, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Modern Sulama Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:59 Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
19:36 Katliamları böyle savunmuş Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı Katliamları böyle savunmuş! Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı
18:43 Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak
18:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP’li başkandan ’Erdoğan’ pankartı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 23:03:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te Modern Sulama Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.