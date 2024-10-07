Kilis'te motosikletin yayalara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.
B.S. idaresindeki 79 DD 285 plakalı motosiklet, Necmettin Erbakan Mahallesi İnönü Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ö.P. ile D.G'ye çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsüyle yayalar yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te motosiklet kazası: 3 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?