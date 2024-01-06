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Kilis'te Öğrenciler Jandarmanın Yanında-Gönül Köprüsü Projesi Kapsamında Jandarma Ekiplerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kilis'te Öğrenciler Jandarmanın Yanında-Gönül Köprüsü Projesi Kapsamında Jandarma Ekiplerini Ziyaret Etti

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Öğrenciler Jandarmanın Yanında-Gönül Köprüsü' projesi kapsamında öğrenciler, jandarma ekiplerini ziyaret etti. Ziyarette, askerlik mesleğinin önemi anlatılarak, jandarma birliklerinin kullandığı teknolojik araç ve teçhizatlar tanıtıldı. Ayrıca öğrencilerin mektupları ve şiirleri okundu, resim sergisi ve müzik dinletisi düzenlendi. Etkinlikte, köpek unsurları ve komandolar tarafından tüfekli hareketler gösterisi yapıldı ve son teknoloji araçlar sergilendi. Katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Kilis\'te Öğrenciler Jandarmanın Yanında-Gönül Köprüsü Projesi Kapsamında Jandarma Ekiplerini Ziyaret Etti
06.01.2024 - 14:31,
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Kilis'te öğrenciler, "Öğrenciler Jandarmanın Yanında-Gönül Köprüsü" projesi kapsamında jandarma ekiplerini ziyaret etti.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan "Öğrenciler Jandarmanın Yanında-Gönül Köprüsü" projesiyle jandarma ve öğrenciler arasında gönül köprüsü kurulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığını ziyaret eden öğrencilere, askerlik mesleğinin önemi anlatılarak, jandarma birliklerinin güvenlik hizmetini yerine getirirken kullandığı üst düzey teknolojik araç ve teçhizatları tanıtıldı.

Etkinlikte, öğrenciler ve Mehmetçik karşılıklı yazdıkları mektuplar ve şiirler okundu. Ayrıca etkinlikte, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Mehmetçik" konulu resimler sergilendi, üniversite öğrencileri tarafından da müzik dinletisi sunuldu.

Daha sonra köpek unsurları ile komandolar tarafından tüfekli hareketler gösterisi gerçekleştirilen etkinlikte, alanında uzman personel tarafından Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan son teknoloji araç, gereç ve teçhizatlar sergilendi.

Katılımcılara "Jandarma 100. Yıl Dergisi" ve çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA
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