Kilis'te öğretmenler ve öğrenciler, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla fidan dikti.

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Özel Eğitim Kampüsü'nde "her fidan bir umut, her çocuk bir gelecek" sloganıyla şehit öğretmenler anısına fidan dikimi yapıldı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toprakla buluşturulan her fidanın geleceğe bırakılan değerli bir miras olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Valisi Ömer Kalaylı, "Kıymetli öğretmenlerimiz ve göz aydınlığımız çocuklarımızla birlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenlerimizin aziz hatıraları adına fidanları toprakla buluşturdu. Her fidan şehit öğretmenlerimizin hatırasını yaşatsın, çocuklarımızla birlikte büyüsün, Kilis'imizin yarınlarına nefes olsun. Şehit öğretmenlerimizin ruhları şad, makamları ali olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Programa Vali Yardımcıları Okan Dağlı ve Eray Gürsoy, İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, Orman İşletme Müdürü Cem Mete Yılmaz ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.