Kilis'te otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.K yönetimindeki 27 J 8297 plakalı otomobil Kilis- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan F.K. (28) ile İ.K.(9) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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