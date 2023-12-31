 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilis'te park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Kilis'in Atatürk Mahallesi'nde park halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kilis\'te park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
31.12.2023 - 10:01,  Güncelleme: 10:01
Abone Ol

Kilis'te park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde 79 AAD 770 plakalı park halindeki otomobile tabancayla ateş edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan araç sürücüsü A.İ.Y. ile araçtaki A.B. sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken diğer yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kilis, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:11
AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54
Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52
Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32
Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50
Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak

Son Dakika
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52 Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32 Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
07:48 Dilmen anlattı! Erdoğan'ın "Neden Suudi Arabistan?" sorusuna Büyükekşi bu yanıtı vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 11:29:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement