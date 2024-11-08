Kilis'te PKK operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Kilis'te PKK operasyonu: 2 tutuklama

Kilis\'te PKK operasyonu: 2 tutuklama

Kilis'te PKK'ya yönelik operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

08.11.2024 10:53
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KİLİS'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçmiş yıllarda PKK saflarında faaliyet gösteren Suriye uyruklu H.İ. ve H.B.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini belirledi. Ekipler, 2 şüpheliyi bulundukları adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: DHA

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