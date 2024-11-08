KİLİS'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, geçmiş yıllarda PKK saflarında faaliyet gösteren Suriye uyruklu H.İ. ve H.B.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini belirledi. Ekipler, 2 şüpheliyi bulundukları adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
Son Dakika › Güncel › Kilis'te PKK operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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