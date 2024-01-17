Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren M.A.H'yi Elbeyli ilçesinde yakaladı. Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen M.A.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
17.01.2024 - 14:35,
Güncelleme: 14:36
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren M.A.H'yi Elbeyli ilçesinde yakaladı.
Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen M.A.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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