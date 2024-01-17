Kilis\'te PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

16:30 •
"Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor•
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
???????İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren M.A.H'yi Elbeyli ilçesinde yakaladı.
Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen M.A.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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