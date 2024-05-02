Kilis\'te PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/ YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A.E.M, Elbeyli ilçesinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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