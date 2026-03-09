Kilis'te Ramazan Etkinlikleri

Kilis'te Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri için çeşitli programlar düzenlendi.

Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere Nasrettin Hoca gösterisi sunuldu, ramazan ayına ilişkin hikayeler anlatıldı. 4 gün sürecek program kapsamında yaklaşık 2 bin öğrencinin etkinliklere katılması bekleniyor.

Programın ilk gününde öğrenciler, etkinlik alanına geleneksel ramazan davulcularının çaldığı ritimler ve okudukları maniler eşliğinde giriş yaptı.

Etkinlik alanında öğrencilerle bir araya gelen Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, projenin çocukların ramazan kültürünü tanıması açısından önemli olduğunu belirtti.

Açıkgöz, "Bugün burada evlatlarımızı davul sesleri ve manilerle karşılayarak onlara gerçek bir ramazan atmosferi yaşatmak istedik. 4 gün boyunca yaklaşık 2 bin öğrencimizi bu güzel ortamda ağırlayacağız." dedi.

Etkinlikte ayrıca Hacivat-Karagöz gölge oyunu sahnelenirken, öğrenciler için fener yapımı ve boyama atölyeleri de düzenlendi.

Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.