Kilis'te Sağlık İçin Hareket Et Günü Yürüyüşü Yapıldı - Son Dakika
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Kilis'te Sağlık İçin Hareket Et Günü Yürüyüşü Yapıldı

Kilis\'te Sağlık İçin Hareket Et Günü Yürüyüşü Yapıldı

Kilis'te, İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen 'Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, 'Her gün 10 bin adım', 'Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz' yazılı pankartlar taşıdı. İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, etkinlikte hareketin sağlık açısından önemine dikkat çekerek, her gün 10 bin adım yürüyüş yapılması gerektiğini vurguladı.

10.05.2024 15:23
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Kilis'te "Sağlık İçin Hareket Et Günü" yürüyüşü yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda "Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında Cumhuriyet Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe katılanlar "Her gün 10 bin adım","Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, "Sağlık İçin Hareket Et Günü" dolayısıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Hareket etmenin sağlık açısından çok önemli olduğunu aktaran Söylemez, her gün 10 bin adım yürüyüş yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Sağlık İçin Hareket Et Günü Yürüyüşü Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Sağlık İçin Hareket Et Günü Yürüyüşü Yapıldı - Son Dakika
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