Kilis'te Siber Güvenlik Semineri

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Kilis'te Öğretmenlere siber güvenlik semineri düzenlendi

KİLİS - Kilis'te, siber suçların önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi, farkındalık oluşturulması ve bilinçlendirme amacıyla SİBERAY programı kapsamında bir seminer gerçekleştirildi.

Kilis Mehmet Hanifi ve Ökkeş Cümbüş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, Kilis'te görev yapan 150 öğretmene sosyal medyanın hayatımıza etkisi, siber güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet konularında eğitim verildi.

Seminerde konuşan Kilis Siber Suçlarla Mücadele Büro Amiri Komiser Yardımcısı Mert Öztürk, siber suçlarla mücadelede farkındalık oluşturmanın önemine değinerek, Kilis Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleştirilen bu etkinliklerin toplumun her kesimine ulaştırılacağını vurguladı. Siber dolandırıcılık, çevrim içi dolandırıcılık ve yasadışı bahis gibi konular hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirten Öztürk, "Anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilere, güvenlik güçlerine, öğretmenlere ve işçilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri devam edecek" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen seminerin her hafta tekrarlanacağı belirtilirken, toplumun bilinçlendirilmesi için son güne kadar mücadele edileceği vurgulandı. Seminerin sonunda öğretmenler, siber güvenlik konusunda merak ettikleri soruları yönelterek yetkililerden detaylı bilgi aldı.