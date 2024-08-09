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Kilis'te sınırın sıfır noktasında üzüm hasadı başladı

'Horoz Karası' üzüm tarlada 16 TL, markette 40 TL

KİLİS - Kilis karası olarak bilinen, kentin adıyla da özdeşleşen "Kilis horoz karası' cinsi üzümün hasadına başlandı. Üzümün kilosu tarlada 16 TL'den, marketlerde ise 40 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan sınır kenti Kilis'te, horoz karası cinsi üzümünün hasadına 42 dereceyi bulan sıcaklıkta başlandı. Hasat edilen üzümün kilosu tarlada 16 TL'den, marketlerde 40 TL ve üzerinden satılıyor. Üzüm üreticilerinin bir kısmı fiyatların düşük olması nedeniyle üzümlerini kurutmalık olarak değerlendirmek isterken Musabeyli ilçesi ve köylerinde daha fazla yetiştirilen üzümde, kuraklık ve afetlerden dolayı rekoltenin düşük olduğu bildirildi.

"Kilis horoz karası olmasın gönül"

Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te 42 derece kavurucu sıcağın altında hasadın başladığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, iklim şartlarından dolayı düşük rekolte olan üzümde fiyatların yükselebileceğini dikkat çekti. Özdemir, "Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te 160 bin dekar alanda üzüm üretimi yapmaktayız. Bu yıl Türkiye genelinde olduğu gibi Kilis'te de rekolte çok düşük, fiyat beklentimiz yüksek. Geçen yıl üzüm üreticileri zarar etti. Çiftçiler bu yıl en kötü hasatları yaptı ve tüm ürünlerde zarar etti. Bu bölgede yetiştirilen patlıcan, domates, biber, soğan ve fıstık olmak üzere zarar ederek çalışmalarına devam diyor. Hasadı yapılan üzüm tarlada 16 TL'den, marketlerde 40 TL ve üzerine alıcı bulurken kurutulmuş üzümde beklediğimiz fiyat ise 200 TL" dedi.

"Kavurucu sıcak altında hasat yapıyoruz"

Günün ilk ışıklarıyla birlikte tarım işçileriyle tarlaların yolunu tutarak 42 derece sıcaklıkta üzüm hasadı yaptıklarını söyleyen üretici Mustafa Aytekin, "Sabah erken kalkarak tarlaların yolunu tutuyoruz ve 42 derece sıcaklıkta çalışarak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu yıl hasadı yapılan üzümde açıklanan fiyat 16 TL ve bizim masrafımızı dahi karşılamıyor. Üzüm üreticileri olarak beklentimiz 20 TL ve üzüm fiyatlarının çok düşük olması bizim için büyük sıkıntı. Hasat yeni başladı. Fiyatlar yükselmez" diye konuştu.