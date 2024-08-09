Kilis'te sınırın sıfır noktasında üzüm hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis'te sınırın sıfır noktasında üzüm hasadı başladı

Kilis karası olarak bilinen, kentin adıyla da özdeşleşen 'Kilis horoz karası' cinsi üzümün hasadına başlandı. Üzümün kilosu tarlada 16 TL'den, marketlerde ise 40 TL'den alıcı buluyor.

09.08.2024 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te sınırın sıfır noktasında üzüm hasadı başladı

'Horoz Karası' üzüm tarlada 16 TL, markette 40 TL

KİLİS - Kilis karası olarak bilinen, kentin adıyla da özdeşleşen "Kilis horoz karası' cinsi üzümün hasadına başlandı. Üzümün kilosu tarlada 16 TL'den, marketlerde ise 40 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye'de önemli bağcılık bölgelerinden biri olan sınır kenti Kilis'te, horoz karası cinsi üzümünün hasadına 42 dereceyi bulan sıcaklıkta başlandı. Hasat edilen üzümün kilosu tarlada 16 TL'den, marketlerde 40 TL ve üzerinden satılıyor. Üzüm üreticilerinin bir kısmı fiyatların düşük olması nedeniyle üzümlerini kurutmalık olarak değerlendirmek isterken Musabeyli ilçesi ve köylerinde daha fazla yetiştirilen üzümde, kuraklık ve afetlerden dolayı rekoltenin düşük olduğu bildirildi.

"Kilis horoz karası olmasın gönül"

Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te 42 derece kavurucu sıcağın altında hasadın başladığını söyleyen Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, iklim şartlarından dolayı düşük rekolte olan üzümde fiyatların yükselebileceğini dikkat çekti. Özdemir, "Suriye'ye sınır kent olan Kilis'te 160 bin dekar alanda üzüm üretimi yapmaktayız. Bu yıl Türkiye genelinde olduğu gibi Kilis'te de rekolte çok düşük, fiyat beklentimiz yüksek. Geçen yıl üzüm üreticileri zarar etti. Çiftçiler bu yıl en kötü hasatları yaptı ve tüm ürünlerde zarar etti. Bu bölgede yetiştirilen patlıcan, domates, biber, soğan ve fıstık olmak üzere zarar ederek çalışmalarına devam diyor. Hasadı yapılan üzüm tarlada 16 TL'den, marketlerde 40 TL ve üzerine alıcı bulurken kurutulmuş üzümde beklediğimiz fiyat ise 200 TL" dedi.

"Kavurucu sıcak altında hasat yapıyoruz"

Günün ilk ışıklarıyla birlikte tarım işçileriyle tarlaların yolunu tutarak 42 derece sıcaklıkta üzüm hasadı yaptıklarını söyleyen üretici Mustafa Aytekin, "Sabah erken kalkarak tarlaların yolunu tutuyoruz ve 42 derece sıcaklıkta çalışarak emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Bu yıl hasadı yapılan üzümde açıklanan fiyat 16 TL ve bizim masrafımızı dahi karşılamıyor. Üzüm üreticileri olarak beklentimiz 20 TL ve üzüm fiyatlarının çok düşük olması bizim için büyük sıkıntı. Hasat yeni başladı. Fiyatlar yükselmez" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kilis, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te sınırın sıfır noktasında üzüm hasadı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:51:44. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te sınırın sıfır noktasında üzüm hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement