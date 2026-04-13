Kilis'te toprak kayması: 40 küçükbaş hayvan telef oldu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te toprak kayması: 40 küçükbaş hayvan telef oldu

Kilis\'te toprak kayması: 40 küçükbaş hayvan telef oldu
13.04.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te yaşanan toprak kayması sonucu bir ağıl çöktü, 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kilis'te toprak kayması nedeniyle duvarı çöken ağıldaki 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Mağaracık köyündeki ağılın bir bölümü, çevresindeki toprak kayması sonucu çöktü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ağılı çöken Hanifi Arslan, gazetecilere, yağışlardan dolayı toprak kayması yaşandığını ve bunun sonucunda da ağılının bir bölümünün yıkıldığını söyledi.

Olayın gece saatlerinde meydana geldiğini anlatan Arslan, "Ağılda 138 hayvanım vardı. Gece ses duyduk ve dışarı çıktığımızda ağılın duvarının çöktüğünü gördük. Daha sonra jandarmaya bilgi verdik. 40 hayvanım telef oldu. Yetkililerden destek bekliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Doğal Afet, Mağaracık, Jandarma, Güncel, Kilis, Çevre, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te toprak kayması: 40 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:50:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Kilis'te toprak kayması: 40 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.