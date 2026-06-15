Kilis\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kilis'te hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
E.N. idaresindeki 66 ACU 673 plakalı hafif ticari araç, ters yönde seyir halindeyken Öncüpınar Gümrük yolu üzerinde, elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.S.A. yaralandı.
Yaralı, Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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