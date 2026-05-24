Kilis\'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A.K. yönetimindeki 55 DR 486 otomobil, Öncüpınar Sınır Kapısı kara yolunun 5'inci kilometresinde M.A. idaresindeki 79 AC 280 otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
