Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Yusuf K. idaresindeki 79 AAN 460 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Demirışık köyünde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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