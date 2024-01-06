 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kilis'te tutuklu yakınını ziyarete giden kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilis'te tutuklu yakınını ziyarete giden kişi tutuklandı

Kilis'te bir kişi, cezaevi girişinde yapılan kimlik kontrolünde arandığı tespit edilince gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis\'te tutuklu yakınını ziyarete giden kişi tutuklandı
06.01.2024 - 12:18,  Güncelleme: 12:19
Abone Ol

KİLİS'te tutuklu yakınını ziyarete giden F.A.'nın cezaevi girişindeki kimlik kontrolünde arandığı tespit edilince gözaltına alındı. F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kilis'te L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na bir yakınını ziyarete giden F.A., kapıda kimliğini verip ziyaretçi olarak içeriye girmek istedi. Görevlilerin sorgusu sırasında F.A.'nın 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan arandığı tespit edildi. Nizamiye görevlilerinin haber vermesi ile cezaevine gelen ekipler, F.A.'yı gözaltına aldı. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kilis, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te tutuklu yakınını ziyarete giden kişi tutuklandı - Son Dakika


13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi

Son Dakika
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a yönelik casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
11:49 KVKK, kargo şirketine 250 bin lira idari para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
11:16 Ünlü Aktör David Soul 80 Yaşında Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:19:01. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te tutuklu yakınını ziyarete giden kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement