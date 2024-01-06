Kilis\'te tutuklu yakınını ziyarete giden kişi tutuklandı

KİLİS'te tutuklu yakınını ziyarete giden F.A.'nın cezaevi girişindeki kimlik kontrolünde arandığı tespit edilince gözaltına alındı. F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kilis'te L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na bir yakınını ziyarete giden F.A., kapıda kimliğini verip ziyaretçi olarak içeriye girmek istedi. Görevlilerin sorgusu sırasında F.A.'nın 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan arandığı tespit edildi. Nizamiye görevlilerinin haber vermesi ile cezaevine gelen ekipler, F.A.'yı gözaltına aldı. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.