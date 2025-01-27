Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

KİLİS - Kilis'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 432 adet captagon hap ele geçirilirken gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Merkez Zeytinli ve Ekrem Çetin mahallelerinde düzenlenen operasyon çerçevesinde 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.A.A., S.M. ve Ü.B. adlı şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin adreslerinde ve üzerinde yapılan aramalarda ise 432 adet captagon, 43 adet sentetik ecza (hap), 37,33 gram esrar, 9,42 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.

(MYP-SVY-Y)