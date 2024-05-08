Kilis'te Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama - Son Dakika
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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Kilis\'te Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Kilis'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 bin 071 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 124 fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.

08.05.2024 11:47
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Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 25 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak farklı tarihlerde çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 21 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 5 bin 071 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 124 fişek, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Kilis, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama - Son Dakika

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