Kilis'te Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

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Kilis'te, uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik 19-31 Temmuz tarihleri arasında çalışma gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda 15 zanlı yakalandı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 59 kök kenevir, 137 sentetik hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.