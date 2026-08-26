Kilis'te Yangın: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kilis'te Yangın: 3 Yaralı

Kilis\'te Yangın: 3 Yaralı
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Kilis'te apartman dairesi ve baklava dükkanında çıkan yangınlar sonucu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

KİLİS'te apartman dairesi ile bir baklava dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede öğle saatlerinde çıkan dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken dumandan etkilenen 3 kişi ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde ise büyük çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi.

Bu arada Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir baklava dükkanında da elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangın Kilis Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Her iki yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Yangın: 3 Yaralı - Son Dakika

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