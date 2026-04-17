Kilis'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Kilis\'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu
17.04.2026 16:46
Kilis merkezli operasyonda 35 şüpheliden 23'ü tutuklandı, 10'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kilis merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçuna yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Kilis merkezli Adana, Antalya, Aydın, Bolu, Hatay, İstanbul, Kayseri ve Malatya'da 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde ele geçirilen birçok dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan 35 şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla, 2'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'te Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
