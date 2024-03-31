Kilis'te Yatalak Hasta Sedyeyle Oyun Kullandı - Son Dakika
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Kilis'te Yatalak Hasta Sedyeyle Oyun Kullandı

Kilis\'te Yatalak Hasta Sedyeyle Oyun Kullandı

Kilis'te yaşayan yatalak hasta Seyfettin Gülsüm, ambulansla götürüldüğü okulda sedyeyle oy kullanma imkanı buldu. Gülsüm, 12 yıldır evde sağlık hizmeti alıyor ve oyunu kullanırken devletin yardımına teşekkür etti.

31.03.2024 12:33
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Kilis'te yatalak hasta Seyfettin Gülsüm, ambulansla götürüldüğü okulda sedyede oyunu kullandı.

Gülsüm (74), Mıhali Mahallesi'ndeki evinden ambulansla oy kullanacağı okula götürüldü.

İnönü İlkokulu'na getirilen Gülsüm, ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla sedyeyle oyunu kullanacağı sandığa kadar taşındı.

Gülsüm, daha sonra perdenin arkasında seçim görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı.

Seyfettin Gülsüm'ün oğlu Mehmet Gülsüm, gazetecilere, babasının 12 yıldır evde sağlık hizmeti aldığını söyledi.

Gülsüm, "Babamın bacağı ampute. 112 ekiplerini aradık, sağlık ekipleri hemen geldi. Evimizden aldılar ve oy kullanacağı sandığa getirdik burada oyunu kullandı. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Kilis, Sağlık, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

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