Kilis Valisi Tahir Şahin, Güvenlik ve Asayiş Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis Valisi Tahir Şahin, Güvenlik ve Asayiş Toplantısına Başkanlık Etti

Kilis Valisi Tahir Şahin, şeffaf bir yönetim anlayışıyla doğru bilgi akışını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar ve tedbirler hakkında bilgi verdi. Vali Şahin, vatandaşlardan düğün ve nişan gibi kutlamalarda havaya ateş açmamaları konusunda uyarıda bulundu.

12.06.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KİLİS Valisi Tahir Şahin, Güvenlik ve Asayiş toplantısına başkanlık etti. Vali Şahin, şeffaf bir yönetimin gereği olarak doğru bilgi akışını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Mayıs ayı içinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; 3 operasyon düzenlendiğini ve 1 organizatör tutuklandığını anlatan Vali Şahin, 134 düzensiz göçmenin ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini ifade etti. Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 2 bin 996 emniyet ve jandarma personelinin sahada görev yapacağını kaydeden Vali Şahin, Mayıs ayında 2 noktada meydana gelen yangınların söndürüldüğünü kaydetti. Vali Şahin, son olarak vatandaşlardan düğün ve nişan gibi kutlamalarda havaya ateş açmamaları yönünde çağrı yaptı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Tahir Şahin, Operasyon, Göçmen, Kilis, Güvenlik, Kaçakçılık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis Valisi Tahir Şahin, Güvenlik ve Asayiş Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
18:23 İstanbul’da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam İstanbul'da İBB öğrenci yurt ücretlerine yüzde 50 zam
17:07 Ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor Ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas kabul etti, bu sefer ABD silahların susmasına yanaşmıyor
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
19:47 Akşener’in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi Akşener'in fotoğraflarının kaldırılasını isteyen İYİ Partili vekille ilgili karar verildi
19:21 UEFA’dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı UEFA'dan EURO 2024 için sürpriz VAR kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 22:36:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis Valisi Tahir Şahin, Güvenlik ve Asayiş Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement