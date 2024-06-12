Kilis Valisi Tahir Şahin, Güvenlik ve Asayiş Toplantısına Başkanlık Etti

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KİLİS Valisi Tahir Şahin, Güvenlik ve Asayiş toplantısına başkanlık etti. Vali Şahin, şeffaf bir yönetimin gereği olarak doğru bilgi akışını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Mayıs ayı içinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; 3 operasyon düzenlendiğini ve 1 organizatör tutuklandığını anlatan Vali Şahin, 134 düzensiz göçmenin ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini ifade etti. Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 2 bin 996 emniyet ve jandarma personelinin sahada görev yapacağını kaydeden Vali Şahin, Mayıs ayında 2 noktada meydana gelen yangınların söndürüldüğünü kaydetti. Vali Şahin, son olarak vatandaşlardan düğün ve nişan gibi kutlamalarda havaya ateş açmamaları yönünde çağrı yaptı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA