Kilis Valisi Kalaylı, 4 bin 64 öğrenciye trafik eğitimi verildiğini söyledi - Son Dakika
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Kilis Valisi Kalaylı, 4 bin 64 öğrenciye trafik eğitimi verildiğini söyledi

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Kilis Valisi Kalaylı, 4 bin 64 öğrenciye trafik eğitimi verildiğini söyledi
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Kilis'te Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle 38 okuldan 4 bin 64 öğrenciye ulaşıldı. Vali Ömer Kalaylı, merkezden köylere tüm çocuklara ulaşılmasını hedeflediklerini ve eğitimlerin yıl boyu süreceğini söyledi.

Kilis'te çocukların erken yaşta trafik bilinci kazanması amacıyla sürdürülen eğitimlerde, merkezden köylere kadar kentteki tüm çocuklara ulaşılması hedefleniyor.

Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrenciler, gerçeğe uygun hazırlanan yol, cadde, kavşak ve trafik işaretlerinin bulunduğu parkurda teorik ve uygulamalı eğitim alıyor.

Trafik polisleri tarafından yaklaşık bir saat verilen teorik eğitimin ardından öğrenciler, özel olarak hazırlanan parkurda 4 tekerlekli bisiklet ve akülü araçlarla öğrendikleri trafik kurallarını uyguluyor.

Eğitimlerde çocuklara trafik ışıkları ve işaretlerine uyma, yaya geçitlerini güvenli kullanma, araçlarla seyir halindeyken güvenli takip mesafesini koruma ve emniyet kemeri kullanmanın önemi anlatılıyor.

38 okuldan 4 bin 64 öğrenciye eğitim verildi

Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret eden Kilis Valisi Ömer Kalaylı, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Kalaylı, AA muhabirine, parkta verilen eğitimler kapsamında 38 okuldan 4 bin 64 öğrenciyi trafik eğitimleriyle buluşturduklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığının öncülüğünde trafik güvenliğine yönelik çalışmaların Kilis'te de hassasiyetle sürdürüldüğünü belirten Kalaylı, trafik kültürünün temelinin çocuklukta atıldığını ifade etti.

Çocukların trafik işaretlerini, yaya güvenliğini ve güvenli geçiş kurallarını öğrendiğini anlatan Kalaylı, teorik bilgilerin uygulamalı eğitimlerle pekiştirildiğini söyledi.

Eğitimlerin İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle yürütüldüğünü belirten Kalaylı, kurumlar arasındaki koordinasyonun çalışmalara katkı sağladığını dile getirdi.

Hedef tüm çocuklara ulaşmak

Kalaylı, trafik eğitimlerinin planlı takvim doğrultusunda yıl boyunca devam edeceğini söyledi.

İl merkezinden gelen öğrencilere trafik polislerinin, kırsal mahallelerden gelen öğrencilere ise trafik jandarmasının eğitim verdiğini belirten Kalaylı, tüm çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kalaylı, "Hedefimiz, merkezden köylerimize kadar Kilis'teki tüm evlatlarımızı bu bilinçle buluşturmak. Çocuklarımızın burada öğrendiklerini günlük hayatlarına taşıyarak güçlü birer alışkanlığa dönüştürmelerini arzu ediyoruz." dedi.

Çocuklara erken yaşta kazandırılan trafik bilincinin gelecekte bilinçli yayaların ve sürücülerin yetişmesine katkı sağlayacağını dile getiren Kalaylı, aileleri de trafikte çocuklara örnek olmaya davet etti.

Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim alan 5. sınıf öğrencisi Miraç Baki Çelik, uygulamalı eğitimlerin eğlenceli geçtiğini ve trafik kurallarını öğrendiğini söyledi.

Öğrencilerden Sudenaz Kurt da parkta trafik kuralları hakkında yeni bilgiler edindiğini belirtti.

Kaynak: AA
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