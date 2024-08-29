Kilis Valisi Tahir Şahin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

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Kilis Valisi Tahir Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, tarihi zaferlerle dolu aziz milletin ve şanlı ordunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Büyük taarruz ve bu taarruzu taçlandıran 30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi'nin milletin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biri olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Milletimiz, her türlü yokluk ve imkansızlığa rağmen kazandığı bu zaferle 1071 Malazgirt'te bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi 'Türk Ordusu'nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir.' Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olan bu zaferle sadece vatan toprakları düşman işgalinden kurtarılmadı aynı zamanda Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, millet egemenliğine dayanan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temeller üzerinde kuruluş süreci de başlatıldı. Büyük zafere ilham veren ruh, inanç ve irade, 102 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir."