Kilis Valisi Tahir Şahin Deprem Konutlarını İnceledi

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Kilis Valisi Tahir Şahin deprem konutlarında incelemelerde bulundu

Kilis'teki deprem konutları Mart ayının sonunda teslim edilecek

KİLİS - Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis'in merkezinde yapımı süren kalıcı deprem konutlarını incelemelerde bulundu. Vali Şahin, konutların ilk teslim tarihinin Mart ayının son haftalarında teslim edilecek dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Kilis'te hak sahibi vatandaşlar için TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların yapımı devam ediyor. Bu çerçevede Kilis Valisi Tahir Şahin ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile birlikte konutları incelemelerde bulundu. Vali Şahin ve beraberindeki heyet, Deveciler alanındaki yapımı devam eden bin, 744 konutu yerinde gezerek yetkililerden bilgi aldı. Kent genelinde yapımı süren bin 744 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Vali Şahin, Mart'ın son haftalarında konutların hak sahiplerine teslim edeceğini belirtti.

Depremzedeler için yapılan konutların Mart ayının sonunda teslim edileceğini söyleyen Kilis Valisi Tahir Şahin, "Deprem 6 Şubatta yaşanan depremin yıl dönümüne 4 gün kaldı. Yaklaşık 54 bin vatandaşımızı depremde kaybetmiştik. Vefat eden kıymetli vatandaşlarımıza rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Kilis'te depremden hemen sonra devletin üstün imkanlarıyla deprem bölgesinde gayretli çalışma yaptı. Bugün TOKİ Başkanlığımız tarafından yapımı tamamlanan 645 konutun ve beraberinde yapımı devam eden yüzde 51 aşamasında olan bin 99 konutun yerinde incelemesini yaptık. Özellikle Resul Osman Bölgesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarının ulaşım yollarını karayollarımız ile birlikte koordineli bir şekilde hem alt yapısını hem de asfaltı hemşerilerimiz için tamamladılar. Beraberinde 645 konutun Cumhurbaşkanımızın Mart ayı sonu talimatına uygun bir şekilde tamamlanmış olacak. Sadece çevre düzenlemesi kaldı ve konutların hak sahibi olan hemşerilerimize teslim edeceğiz" dedi.