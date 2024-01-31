 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
KİLİSE SALDIRGANI 2 TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI OPERASYONUN DETAYLARI -1 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KİLİSE SALDIRGANI 2 TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI OPERASYONUN DETAYLARI -1

KİLİSE SALDIRGANI 2 TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI OPERASYONUN DETAYLARI -1 (teröristlerin fotoğrafıyla)

31.01.2024 12:09
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KİLİSE SALDIRGANI 2 TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI OPERASYONUN DETAYLARI -1 (teröristlerin fotoğrafıyla)

KİLİSE SALDIRGANI 2 TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI OPERASYONUN DETAYLARI -1
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Saldırı, Güvenlik, Terör, Operasyon, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KİLİSE SALDIRGANI 2 TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI OPERASYONUN DETAYLARI -1 - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 12:39:20. #1.12#
SON DAKİKA: KİLİSE SALDIRGANI 2 TERÖRİSTİN YAKALANDIĞI OPERASYONUN DETAYLARI -1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement