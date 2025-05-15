Kilisenin Restorasyonu İncelendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu Kent Müzesi'ne dönüştürülmesi planlanan Aziz Eustathios Kilisesi'nin devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ziyarette, yapının restorasyon süreciyle ilgili bilgileri, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'den aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kültürel mirasa sahip çıkma konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

Tarihi zenginlikleri gün yüzüne çıkarmaya devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin geçmişine ışık tutan değerli yapıyı geleceğe kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Senem ise 1836 yılında inşa edilen ve döneminde Hristiyan Türkler tarafından kullanıldığı düşünülen Aziz Eustathios Kilisesi'nin, 1940'lı yıllarda askerlik şubesi olarak hizmet verdiğini anlattı.

Senem, zamanla içeride ateş yakılması nedeniyle fresklerin karardığını ve konservasyon çalışmalarının yaklaşık 2,5 yıldır sürdüğünü belirtti.

Büyükkılıç'a incelemelerinde, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, ilçe belediye başkanları, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları eşlik etti.